На премію Європейської кіноакадемії номінували 2 українських фільми

Два вітчизняні фільми номіновані на статуетки Європейської кіноакадемії. Картина Павла Острікова "Випуск 97" висунута на нагороду за найкращий короткометражний фільм. А стрічка Бенедикта Ерлінгссона "Гірська жінка: на війні" представлена в номінації "Найкраща актриса". Про це повідомляється на сайті Європейської кіноакадемії.

"Випуск 97" розповідає про самотнього телемастера на ім'я Роман. Він торгує на ринку. Одного разу він зустрічає свою однокласницю Люду, в яку був закоханий 20 років тому.

Раніше цей фільм Острікова отримав нагороду Української кіноакадемії "Золота Дзига", а також переміг у національному конкурсі Одеського кінофестивалю.

Дія "Гірської жінки: на війні" розгортається в Ісландії. У центрі сюжету картини жінка – диригент хору на ім'я Халла. У вільний від роботи час вона бореться з місцевим алюмінієвим заводом. Одного разу вона удочеряє дівчинку з України.

На премію Європейської кіноакадемії номінована виконавиця головної ролі, ісландська актриса Халлдора Гейгадсдоттір. Раніше "Гірська жінка: на війні" отримала призи Каннського кінофестивалю.

Також на приз Європейської кіноакадемії за найкращий документальний фільм номінований "Віддалений гавкіт собак" Саймона Леренга Вільмонта. Стрічка присвячена хлопчику, який живе поруч із зоною бойових дій на Донбасі. Картину зняли в копродукції Данії, Швеції і Фінляндії.

Лідером за кількістю номінацій на премію Європейської кіноакадемії в цьому році став польський фільм Павла Павліковського "Холодна війна". Стрічку висунули на п'ять статуеток.