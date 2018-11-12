Нові ракети РФ становлять серйозну загрозу глобальній системі безпеки, - Столтенберг

Розроблені Росією нові ракетні системи становлять серйозну загрозу глобальній системі безпеки, проте НАТО не планує розміщувати свої нові ядерні ракети в Європі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Берліні, виступаючи на конференції "NATO Talk around the Brandenburger Tor", повідомляє Укрінформ.

При цьому Столтенберг зазначив, що одним з основних завдань НАТО на сьогодні є утримання Росії у рамках договору про ракети середньої й меншої дальності 1987 року.

"Ключовим моментом у відносинах НАТО-Росія зараз являється зробити так, щоб РФ залишалася прихильною зобов'язанням у рамках Договору про РСМД", - сказав Столтенберг, нагадавши, що цей документ є наріжним каменем безпеки в Європі.

Він звернув увагу, що розміщення нових російських ракет ставить під удар історичну угоду про РСМД.

За словами Столтенберга, роками Росія розробляла, виготовляла, тестувала й розміщувала нові ракетні системи SSС-8. Вони мобільні, важко відстежуються, можуть бути оснащені ядерними боєголовками, зменшують період попередження до хвилин, перерахував глава Альянсу характеристики ракет. "Вони знижують поріг ядерного конфлікту і вони можуть досягати європейських міст, таких як Берлін", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що союзники не раз вимагали від Росії повної прозорості у цьому питанні. Після років відмов росіяни тепер визнали існування нових систем, підкреслив Столтенберг.

Щодо США, то, за його словами, вони дотримуються своїх зобов'язань у рамках Договору.

"Нові російські ракетні системи є серйозною загрозою для стратегічної стабільності в евроатлантатичному просторі", - констатував він.

Він поставив запитання: "Чому в Європі немає нових американських ракет, а російські є?". І запевнив, що НАТО не має планів розміщення в Європі нових ядерних ракет. Проте Альянс рішуче налаштований на забезпечення безпеки своїх членів і союзників і не дасть змоги "безкарно порушувати договори про контроль над озброєннями". Це підриває довіру у питанні контролю в цілому, додав він. Столтенберг закликав Росію проявити готовність до співпраці й повернутися до конструктивного діалогу із США.

Раніше Столтенберг назвав найбільшу загрозу збереження миру у світі.