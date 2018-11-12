Новий швидкісний потяг до Борисполя назвали "Kyiv Boryspil Express"

В Укрзалізниці обрали назву для швидкісного експресу, що курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль". Про це повідомив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов у своєму Facebook.

""Kyiv Boryspil Express" - нова назва швидкісного експресу, що курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом та Міжнародний аеропорт "Бориспіль"" , - повідомив Кравцов.

9 листопада "УЗ" на своїй сторінці у Facеbook розмістила голосування за назви, відповідно до результатів якого, обрали назву.