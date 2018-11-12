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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Новий швидкісний потяг до Борисполя назвали "Kyiv Boryspil Express"

12 листопада, 2018 - 15:42

В Укрзалізниці обрали назву для швидкісного експресу, що курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом та Міжнародним аеропортом "Бориспіль". Про це повідомив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов у своєму Facebook.

""Kyiv Boryspil Express" - нова назва швидкісного експресу, що курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом та Міжнародний аеропорт "Бориспіль"" , - повідомив Кравцов.

9 листопада "УЗ" на своїй сторінці у Facеbook розмістила голосування за назви, відповідно до результатів якого, обрали назву.

Джерело: День

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