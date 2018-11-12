Пішов з життя творець коміксів Marvel Стен Лі

У віці 95 років помер редактор і творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стен Лі.

Як передає TMZ, Стена Лі вранці в понеділок госпіталізували з його будинку на голлівудських пагорбах. Він помер в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі.

За останній рік Лі перехворів на пневмонію, а також мав проблеми із зором.

Стен Лі, який почав кар'єру в 1939 році, створив або брав участь у створенні таких коміксів, як Чорна пантера, Людина-павук, Люди Ікс, Могутній Тор, Залізна людина, Фантастична четвірка, Неймовірний Халк, Шибайголова і Людина-мураха.