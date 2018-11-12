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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Пішов з життя творець коміксів Marvel Стен Лі

12 листопада, 2018 - 21:36
Фото з відкритих джерел

У віці 95 років помер редактор і творець безлічі персонажів коміксів Marvel Стен Лі.

Як передає TMZ, Стена Лі вранці в понеділок госпіталізували з його будинку на голлівудських пагорбах. Він помер в медичному центрі Седарс-Синай в Лос-Анджелесі.

За останній рік Лі перехворів на пневмонію, а також мав проблеми із зором.

Стен Лі, який почав кар'єру в 1939 році, створив або брав участь у створенні таких коміксів, як Чорна пантера, Людина-павук, Люди Ікс, Могутній Тор, Залізна людина, Фантастична четвірка, Неймовірний Халк, Шибайголова і Людина-мураха.

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