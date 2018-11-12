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Порошенко і Перрі домовились про Стратегічний енергетичний діалог

12 листопада, 2018 - 21:26
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко та міністр енергетики США Рік Перрі оголосили про започаткування українсько-американського Стратегічного енергетичного діалогу.

Про це повідомляє прес-служба глави держави за результатами зустрічі Порошенка і Перрі в Києві.

"У ході зустрічі було оголошено про започаткування українсько-американського Стратегічного енергетичного діалогу, який буде сприяти більш тісній співпраці причетних державних установ та компаній", - йдеться у повідомленні.

Порошенко підкреслив виключно важливе значення співпраці зі США в сфері енергетики для зміцнення енергетичної безпеки України.

Президент відзначив успішну реалізацію низки спільних українсько-американських проектів в ядерній енергетиці, а також постачання в Україну американського вугілля.

За даними прес-служби, глава держави підтвердив зацікавленість у залученні до України сучасних американських технологій та передового досвіду для ефективної розробки наявних запасів нафти і газу.

Крім того, відзначено необхідність подальшої протидії проекту "Північний потік-2", а також диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, зокрема шляхом розширення можливостей для поставок зрідженого газу із США.

Нагадаємо, що Україна і США обговорили спільну протидію Nord Stream 2.

Джерело: День

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