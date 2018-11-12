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Порошенко назвав свою головну вимогу до бюджету на 2019 рік

12 листопада, 2018 - 12:51
Фото Миколи Тимченка, "День"

Президент України Петро Порошенко заявив, що не підпише Держбюджет-2019, якщо уряд не збільшить кошти на субсидії та не вдосконалить систему. Про це він заявив, виступаючи на щорічному засіданні Ради регіонального розвитку, повідомляє Укрінформ.

"У контексті питання про тарифи є невідкладні тактичні завдання, які треба вирішити протягом місяців та тижнів. Спілкувався з урядом і моя принципова позиція - захистити людей, удосконалити й розширити систему субсидій, збільшити кошти на її виконання...Необхідно на сто відсотків забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. Це моя головна вимога до бюджету на 2019 рік. І якщо її не врахують при підготовці державного кошторису до другого читання, то зроблю те, чого ще ніколи не робив – просто не підпишу бюджет", - сказав Порошенко.

Він також закликав обласні державні адміністрації, міських та сільських голів  підключитися до удосконалення системи субсидій.

"Ті, хто заощаджує енергоресурси і використовує суму меншу, ніж належить за законом, мають право зекономлену різницю отримати живими грошима. Такою можливістю вже користуються один мільйон триста тисяч домогосподарств, і це коло уряд має й надалі розширювати", - сказав Президент.

Порошенко також наголосив, що  реформа  децентралізації ще далека від завершення, але  належить до числа тих, позитивні результати яких суспільство вже помітило.

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