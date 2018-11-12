Порошенко підтримує створення Ради національної єдності

Президент України Петро Порошенко підтримує ініціативу дипломата Юрія Щербака щодо створення в Україні Ради національної єдності.

Про це глава держави заявив на засіданні Ради регіонального розвитку, повідомляє Укрінформ.

"Мені дуже сподобалася ініціатива Юрія Миколайовича Щербака щодо створення Ради національної єдності. Це не є чергова бюрократична інституція. Це є вирішення проблеми величезної загрози, складового елемента гібридної війни, що її веде проти незалежної України Російська Федерація", - сказав Порошенко.

За його словами, Рада національної єдності може стати ефективним інструментом, який своєчасно виявлятиме загрози в країні і даватиме їм адекватну відповідь.

"Бо це не є рух згори, це має бути рух на рівні громади", - додав Порошенко.

Раніше письменник і дипломат Юрій Щербак, виступаючи на засіданні Ради регіонального розвитку, запропонував створити при Президентові Раду національної єдності. Він зауважив, що ця рада, до якої мають входити авторитетні представники громадянського суспільства з усіх регіонів країни, має стати майданчиком для обміну думками з метою налагодження постійного діалогу між владою і суспільством.