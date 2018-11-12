Рада ЄС без Британії сьогодні збирається на обговорення Brexit

Рада ЄС із загальних питань у понеділок заслухає на засіданні в форматі 27 країн (без Великої Британії) координатора Євросоюзу на переговорах з Brexit Мішеля Барньє.

Про це оголосила прес-служба Ради, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністри сконцентрують дискусію на стан ходу переговорів про завершення роботи з питань, що стосуються виходу (Великої Британії з ЄС - ІФ) і рамок майбутніх відносин зі Сполученим Королівством", - сказано в повідомленні, поширеному в Брюсселі.

Усі питання, що стосуються виходу, включаючи плани щодо недопущення встановлення фізичного кордону між Ірландією і Північною Ірландією, мають бути предметом "угоди, укладеної в прийнятний час, щоб угоду про вихід було ратифіковано до дати виходу, встановленої на 29 березня 2019 року", підкреслюють в раді ЄС.

Міністри ЄС мають намір підтвердити, що "угоду про майбутні відносини може бути завершено і укладено лише тоді, коли Сполучене Королівство стане третьою країною".

Разом з тим в Брюсселі відзначають, що узгоджена загальна концепція про рамки майбутніх відносин буде викладена в політичній декларації, що супроводжує угоду про вихід, і згадана в цій угоді.