Радники Клінтон переконані, що вона балотуватиметься у президенти в 2020 році

Радники колишньої кандидатки в президенти США Гілларі Клінтон переконані, що вона знову змагатиметься за найвищу посаду на виборах 2020 року. Про це повідомляє ANSA із посиланням на слова радників родини Клінтонів.

«Гілларі Клінтон боротиметься за головну посаду в Білому домі у 2020 році. І це буде 4 спроба Гілларі стати президентом. У цьому переконані Марк Пенн, давній радник сім'ї Клінтон, та Ендрю Штайн, президент Нью-Йоркської міської ради, друг Гілларі», - йдеться у повідомленні.

За словами цих радників, Клінтон має 75% підтримки серед однопартійців (в Демократичній партії) та незавершена місія щодо помсти за поразку в минулій кампанії.