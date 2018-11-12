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Рева спростував чутки про скасування декретної відпустки та виплат

12 листопада, 2018 - 13:56
Фото з архіву "Дня"

Міністр соціальної політики Андрій Рева спростував чутки про скасування декретної відпустки та декретних виплат через запровадження послуг муніципальної няні. Міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив про безпідставність чуток щодо начебто відміни декретних виплат при користуванні послугами муніципальної няні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики.

"Вони (ті, хто розповсюджують чутки про відміну грошей на декретну відпустку — Еспресо.TV) прив’язують наші додаткові заходи щодо соціального захисту сімей з дітьми, зокрема, введення поняття муніципальна няня, ... перекручують і кажуть, що це є на заміну державної допомоги. Буде державна допомога і муніципальна няня", - наголосив Міністр.

 За словами міністра, державна допомога для сім'ї залишається, а якщо родина захоче скористатися такою опцією, як муніципальна няня — то це додатковий бонус".

"Це ж стосується відпуски по догляду за дитиною — хоче мати няню у відпустці? Буде няня у відпустці. Хоче вийти на роботу та мати няню — буде така можливість”, — пояснив Андрій Рева.

Джерело: День

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