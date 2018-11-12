РФ не виконує Мінські домовленості за 8 пунктами, - Волкер

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер навів вісім пунктів за якими Росія не виконує Мінські домовленості.

"Росія невірно заявляє, що Україна не виконує Мінські домовленості. Реальність - протилежна", - заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер на своїй сторінці у Тwitter.

Волкер: Росія хибно твердить, що Україна не виконує Мінських угод. В реальності все навпаки (1/7): https://t.co/fHu98yYL8w — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 ноября 2018 г.

Всі ці пункти поширило Посольство США в Україні на офіційній сторінці у Тwitter.

Росія не здійснила "негайного двостороннього припинення застосування зброї" на сході України (5 вересня 2014 року); або "припинення використання зброї" (19 вересня 2014 року); не здійснила "негайного і всебічного припинення вогню" на сході України (12 лютого).

Волкер: Росія не здійснила «негайного двостороннього припинення застосування зброї» на сході України (5 вересня 2014 року); або «припинення використання зброї» (19 вересня 2014 року); не здійснила «негайного і всебічного припинення вогню» на сході України (12 лютого).(2/7) https://t.co/iIWvLXvTKv

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 ноября 2018 г.

Росія не припинила "використання всіх видів зброї і проведення наступальних операцій" (19 вересня 2014 р.) або не здійснила "виведення всіх важких озброєнь" (12 лютого 2015 р. і 29 вересня 2015 р.) зі східної України…

Волкер: Росія не припинила «використання всіх видів зброї і проведення наступальних операцій» (19 вересня 2014 р.) або не здійснила «виведення всіх важких озброєнь» (12 лютого 2015 р. і 29 вересня 2015 р.) зі східної України... (3/7) https://t.co/MMygtaLDpS

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 ноября 2018 г.

Росія не вивела "всі іноземні озброєні групи" зі східної України (19 вересня 2014) або "не роззброїла незаконні збройні формування" (12 лютого 2015 року).

Волкер: Росія не вивела «всі іноземні озброєні групи» зі східної України (19 вересня 2014) або «не роззброїла незаконні збройні формування» (12 лютого 2015 року).

(4/7) https://t.co/bGov0i4LUb

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 ноября 2018 г.

Росія не змогла "негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб" (5 вересня 2014 р.) і "звільнити і обміняти всіх заручників та незаконно затриманих" в Україні (12 лютого 2015 р.)

Волкер: Росія не змогла «негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб» (5 вересня 2014 р.) і «звільнити і обміняти всіх заручників та незаконно затриманих» в Україні (12 лютого 2015 р.).

(5/7) https://t.co/1EYn2Fv0A7

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 ноября 2018 г.

Росія не змогла "забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ" або створити зону безпеки в прикордонних регіонах. (19 вересня 2014 р.).

Волкер: Росія не змогла «забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ» або створити зону безпеки в прикордонних регіонах. (19 вересня 2014 р.).

(6/7) https://t.co/YhjC1Rorz1

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 ноября 2018 г.

Росія не змогла "вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі" (5 вересня 2014 р.), або "гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним" (12 лютого 2015 р.)

Волкер: Росія не змогла «вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі» (5 вересня 2014 р.), або «гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним» (12 лютого 2015 р.).

(7/7) https://t.co/RzzZmKZLFi

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 11 ноября 2018 г.

Стосовно зобов'язання Росії припинити польоти дронів у зоні 15 кілометрів від контактної лінії, Волкер відзначив, що Росія повсякчас здійснює польоти безпілотників над територією України, про що свідчать дані ОБСЄ.

Волкер також наголосив, що озброєним угрупованням "ДНР" та "ЛНР" не місце у "Мінському процесі".

"Так звані "народні республіки" не мають місця в Мінських угодах і є нелегітимними органами, підтримуваними російською військовою міццю, і створені Росією для управління українською територією, яку вона контролює силою", – відзначив Волкер.

"Замість виконання Мінських угод і руху до миру в Україні, Росія дотує корумпованих лідерів Донбасу, навчає і оснащує незаконні збройні формування, усталює статус-кво через бутафорські "вибори" і блокує дипломатичний прогрес", – додав дипломат.