Румунія не готова головувати в Євросоюзі, - президент

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна не готова очолити Раду ЄС з 1 січня.

Про це пише ЄП з посиланням на AP.

Йоганніс вважає соціал-демократичний уряд прем'єр-міністерки Віоріки Денчіле некомпетентним і виступив з вимогою його відставки.

Головування в ЄС "дуже почесне" завдання, яке водночас висуває дуже високі вимоги, наголосив Йоганніс під час зустрічі з політиками в Бухаресті. "Я гадаю, ми не готові до нього", - заявив президент Румунії.

За його словами, існує "політична необхідність заміни уряду", яку він назвав "аварією румунської демократії".

Депутатка Європарламенту Віоріка Денчіле стала на чолі уряду Румунії в січні.

Водночас, урядом фактично керував голова правлячої в Румунії Соціал-демократичної партії Лівіу Драгня, якого у червні засудили за корупцію. Його також вважали ключовою фігурою, що стяла за кампанією проти головного антикорупціонера країни, прокурора Національного антикорупційного директорату (DNA) Лаури Кодруци Ковеши, котру зняли з посади у липні цього року.