Сьогодні Гройсман зустрінеться з міністром енергетики США

12 листопада, 2018 - 09:46
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок, 12 листопада, зустрінеться з міністром енергетики США Ріком Перрі.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"12 листопада 2018 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Ріком Перрі", - йдеться у повідомленні.
Зустріч запланована на 9:30.
Прямий ефір зустрічі можна побачити на офіційній сторінці Гройсмана у Facebook.
Раніше повідомлялося, що США планують допомогти розвитку енергетичної інфраструктури України. Із такою заявою Перрі виступив, спілкуючись з американськими журналістами під час покладання квітів на знак вшанування Героїв Небесної Сотні у Києві.
Джерело: День