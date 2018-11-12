Сьогодні Гройсман зустрінеться з міністром енергетики США

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок, 12 листопада, зустрінеться з міністром енергетики США Ріком Перрі.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"12 листопада 2018 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Ріком Перрі", - йдеться у повідомленні.

Зустріч запланована на 9:30.

Прямий ефір зустрічі можна побачити на офіційній сторінці Гройсмана у Facebook.

Раніше повідомлялося, що США планують допомогти розвитку енергетичної інфраструктури України. Із такою заявою Перрі виступив, спілкуючись з американськими журналістами під час покладання квітів на знак вшанування Героїв Небесної Сотні у Києві.