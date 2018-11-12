Сьогодні Курултай кримськотатарського народу вперше відбувається за межами півострова

У Києві проходить конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання. На захід приїхали близько 200 делегатів.

Про це повідомляє Крим Реалії.

За словами глави Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України Рефата Чубарова, делегати Курултаю в рамках конференції планують прийняти важливі рішення, при цьому подробиць він не повідомив.

«Багато делегатів не змогли приїхати через об'єктивні причини. Сьогодні ми будемо шукати механізми, щоб кожен зміг заявити про свою позицію незалежно від того, де він знаходиться », - зазначив Чубаров.

Заступник голови Меджлісу Наріман Джелял зазначив, що в рамках конференції планується прийняти рішення про те, як буде працювати Курултай в подальшому.

«В кінці жовтня закінчився термін повноважень делегатів, нам потрібно визначитися, що робити далі. Варіант рішення є, консенсус навколо нього теж є. Необхідно це рішення формалізувати в рамках сьогоднішнього заходу. Крім того, важливо показати, що, незважаючи на ситуацію, що склалася, Курултай є, а його делегати діють », - зазначив Джелял.

Лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва делегати зустріли оплесками.

Конференцію Курултаю відкрив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Перед початком робочої частини конференції прозвучали державний і кримськотатарський гімни.

Перший Курултай кримськотатарського народу був обраний в листопаді 1917 року. З 9 по 26 грудня 1917 року працював як національне установчі збори, на якому прийняли Основні кримськотатарські закони.

Курултай кримськотатарського народу відновив свою діяльність в 1991 році в процесі повернення корінного народу в Криму. В Україні його визнано вищим представницьким органом кримських татар.