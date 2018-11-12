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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Стали відомі останні слова вбитого журналіста Хашоггі

12 листопада, 2018 - 11:47
Фото Reuters

Журналіст The Washington Post (WP) Джамал Хашоггі, який зник після відвідування генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі, перед смертю казав, що задихається. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на керівника відділу розслідувань в газеті Turkish Daily Sabah Назіфа Карамана.

"Я задихаюся... Зніміть цей мішок з моєї голови, у мене клаустрофобія", - такими були останні слова Хашоггі згідно з аудіозаписом, що був зроблений у генконсульстві і доступ до якого отримали турецькі журналісти.

За словами Карамана, Хашоггі задихнувся від того, що йому на голову одягнули поліетиленовий пакет. Згідно з аудіозаписом, вбивство тривало близько семи хвилин.

Караман також розповів, що перед тим, як розчленувати тіло Хашоггі, вбивці "вкрили підлогу поліетиленовими пакетами". Сам процес розчленування зайняв близько 15 хвилин, а керував ним глава саудівської наукової ради з судової експертизи Салах аль-Тубаїгі.

Нагадаємо, оглядач американської газети Washington Post Джамаль Хашоггі, який проживав у США, зник 2 жовтня після того, як увійшов до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Журналіст, який написав чимало критичних статей про спадкового принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Сальмана, хотів оформити документи, необхідні для укладення шлюбу. Наречена 59-річного Хашоггі живе в Туреччині.

Мас-медіа з посиланням на дані турецької розвідки стверджують, що журналіста під час допиту вбили співробітники саудівських спецслужб. Офіційний Ер-Ріяд до останнього заявляв, що Хашоггі безперешкодно залишив консульство, проте пізніше влада королівства була змушена розпочати розслідування. Врешті-решт Саудівська Аравія визнала, що журналіста вбили під час бійки в консульстві.

Туреччина запросила в Саудівської Аравії видати 18 підозрюваних у вбивстві журналіста Хашоггі. Запит пояснили тим, що Джамаль Хашоггі був убитий у Туреччині громадянами Саудівської Аравії, які вирушили до Туреччини з цією конкретною метою. Саудівська Аравія відмовилася видати підозрюваних.

Джерело: 112 Україна

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