Twitter додасть кнопку редагування постів

Вперше з кінця 2016 року генеральний директор Twitter Джек Дорсі розповів про плани щодо створення кнопки редагування для твітів.

За словами Дорсі, "компанія повинна ретельно розглянути варіанти використання кнопки редагування", повідомляє НВ з посиланням The Next Web.

"Ви повинні звернути увагу на те, які варіанти використання для кнопки редагування. Багатьом людям потрібна кнопка редагування, тому що вони хочуть швидко виправити помилку, яку вони зробили. Наприклад, це може бути неправильна орфографія або неправильний URL. Це набагато краще, ніж дозволяти людям редагувати всі свої твіти", - сказав Дорсі.

Він додав, що Twitter в ідеалі запобіжить необмеженому редагуванню, тому що тоді хтось може зловживати цією функцією, щоб згодом змінити свої суперечливі заяви. Дорсі зазначив, що компанія хоче реалізувати рішення, яке дозволяє обійти цю проблему.

"Ми розглядали це якийсь час, і ми повинні зробити правильно. Ми не можемо зробити щось, що відволікає від публічних записів", - сказав генеральний директор Twitter.