У 2019 році Порошенко ініціює виділення 3 млрд гривень на підключення сільських шкіл до інтернету

Президент України Петро Порошенко ініціює виділення в наступному році 3 млрд гривень на підключення сільських шкіл до мережі інтернет. Про це він сказав на засіданні Ради регіонального розвитку, передає "112 Україна".

"Я ініціюю виділення у наступному році 3 млрд грн для підключення сільських шкіл до інтернету, на модернізацію опорних шкіл, на придбання шкільних автобусів... Бо якщо ми тягнемо інтернет для телемедицини у сільській медицині, очевидно, що і сільрада, і школа точно повинні мати високошвидкісний інтернет", - заявив Порошенко.

Президент також виступив за збільшення субвенцій на інклюзивну освіту в 1 млрд грн.

Раніше Порошенко заявив про намір доручити Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечити інтернетизацію сіл.