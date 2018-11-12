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У 2019 році Порошенко ініціює виділення 3 млрд гривень на підключення сільських шкіл до інтернету

12 листопада, 2018 - 14:44
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко ініціює виділення в наступному році 3 млрд гривень на підключення сільських шкіл до мережі інтернет. Про це він сказав на засіданні Ради регіонального розвитку, передає "112 Україна".

"Я ініціюю виділення у наступному році 3 млрд грн для підключення сільських шкіл до інтернету, на модернізацію опорних шкіл, на придбання шкільних автобусів... Бо якщо ми тягнемо інтернет для телемедицини у сільській медицині, очевидно, що і сільрада, і школа точно повинні мати високошвидкісний інтернет", - заявив Порошенко.

Президент також виступив за збільшення субвенцій на інклюзивну освіту в 1 млрд грн.

Раніше Порошенко заявив про намір доручити Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, забезпечити інтернетизацію сіл.

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