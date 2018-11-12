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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

У Києві невідомі увірвалися у приміщення "Інтерфакс-Україна"

12 листопада, 2018 - 17:23
Фото Еспресо.TV

У понеділок, 12 листопада, в Києві невідомі в масках увірвалися в приміщення інформагентства "Інтерфакс-Україна"

Цю інформацію Еспресо.TV підтвердили в "Інтерфакс-Україна".

Інцидент стався під час прес-конференції на тему "Корупція в українському футболі" за участі спортивного журналіста, головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова та; адвоката, представника ГО "Ініціативи майбутнього" Олега Скупінського.

Невідомі заявили, що заважатимуть прес-конференції, поки спікери не підуть із агентства. Один із чоловіків представився "Ігорем". Під час інциденту в приміщенні згасло світло, з часом його ввімкнули.

Співробітники інформагентства викликали поліцію.

Джерело: Еспресо

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