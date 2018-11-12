У Литві стартувала президентська кампанія

12 листопада в Литві офіційно стартувала передвиборча кампанія. Про своє бажання стати президентом уже оголосили семеро осіб.

Про це пише Delfi.

Литва - єдина країна Балтії, де президента обирають прямим всенародним голосуванням. Термін повноважень президента - п'ять років. Останні два терміни цей пост займала Даля Грибаускайте.

Вибори глави держави відбудуться 12 травня 2019 року, другий тур пройде 26 травня.

Опитування показують, що більшість литовців збирається голосувати за 54-річного Гітанаса Науседу. Згідно з даними компанії Vilmorus, що проводила опитування в жовтні, за нього готові віддати голос 23% учасників. Гітанас Науседа - економіст, колишній радник президента банку SEB.

На другому місці - кандидат від консерваторів Інгріда Шимон. За даними Vilmorus, її підтримують 18% опитаних, причому рейтинг росте дуже швидко: в травні він становив лише 5%. 43-річна Шимон в 2009-2012 роках була міністром фінансів, працювала в правлінні Банку Литви (Центробанку), зараз очолює парламентський Комітет з аудиту. Під час економічної кризи 2009-2012 років Шимон була в трійці найпопулярніших осіб після президента Далі Грибаускайте і кардинала Аудріса-Юозаса Бачкіса.

Незважаючи на те, що Шимон висувається від консерваторів, вона активно виступає за інститут цивільного партнерства. Він потрібен не тільки гомосексуальним парам, вважає вона. "Тільки тому, що у мене немає чоловіка, але є мама, якій я дуже віддана, за якою доглядаю, за яку віддала б все, що у мене є, я не вважаю, що у мене немає сім'ї", - каже вона.

Депутат Аушра Малдейкене, яка йде в президенти, головними проблемами Литви вважає еміграцію і самогубства, а своєю головною метою - боротьбу з будь-якою нерівністю. Малдейкене вважає, що Литва повинна продовжувати тісну співпрацю з Польщею, вважати США гарантом своєї безпеки і будувати взаємини з Росією в рамках зовнішньої політики ЄС.

"У число цивілізованих країн Росія може повернутися тільки після того, як поверне незаконно окуповані території", - вважає вона.

Литовський європарламентар Пятрас Ауштрявічюс, який також балотуватиметься, відомий своїм непримиренним ставленням не тільки до Росії, але й до президента Білорусі Александра Лукашенка.

48-річний прем'єр-міністр Литви, юрист Саулюс Скверняліс пообіцяв прийняти рішення про участь у виборах в 2019 році.