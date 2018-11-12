У Перу впав у прірву автобус юнацької футбольної команди, в результаті чого загинули семеро людей. Про це повідомляє Peru21.

Зазначено, що юнацька команда прямувала в місто Чачапояс для участі в матчі. Загинули семеро підлітків у віці 13-14 років і водій автобуса.

В автобусі перебували 35 осіб, постраждали 12 осіб, більшість із них неповнолітні. Інцидент стався на дорозі з Родрігес де Мендоса у Чачапояс, яка знаходиться у критичному стані і не обслуговується. Двох постраждалих, які були серйозно травмовані, планують доставити до столиці Перу міста Ліма.