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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

У Перу впав у прірву автобус юнацької футбольної команди

12 листопада, 2018 - 10:40

У Перу впав у прірву автобус юнацької футбольної команди, в результаті чого загинули семеро людей. Про це повідомляє Peru21.

Зазначено, що юнацька команда прямувала в місто Чачапояс для участі в матчі. Загинули семеро підлітків у віці 13-14 років і водій автобуса.

В автобусі перебували 35 осіб, постраждали 12 осіб, більшість із них неповнолітні. Інцидент стався на дорозі з Родрігес де Мендоса у Чачапояс, яка знаходиться у критичному стані і не обслуговується. Двох постраждалих, які були серйозно травмовані, планують доставити до столиці Перу міста Ліма.

Джерело: Еспресо

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