У Вінниці представили раритетні філософські трактати від ХVI до ХХ століття (фото)

З нагоди Всесвітнього дня філософії, який відзначається 15 листопада, відділ рідкісних і цінних видань Вінницької обласної наукової бібліотеки імені Тімірязєва представив книжкову експозицію «Філософські трактати». Виставка складається з трьох частин. Перша презентує філософську думку античності. Вона представлена працями Сократа, Арістотеля, Цицерона, Сенеки, Горація та Демокріта. Друга частина експозиції відображає західноєвропейську філософію і презентує твори Вольтера, Бекона, Канта, Баумейстера та інших філософів ХVIII–ХІХ століття. Третя частина екпозиції – це сучасні видання та малоформатні книги про найвидатніших філософів. Хронологічні межі представлених видань охоплюють ХVI–ХХ століття. Найдавніша книга – твори Арістотеля. Видання датується 1597 роком, надруковане латиною у Ліоні.

«У фондах відділу рідкісних та цінних видань зберігається значна колекція філософських творів. Представити усі немає такої можливості, тому для експозиції обиралися найцікавіші праці, які відображають діяльність видатних філософів від античності і до наших днів, – розповідає провідний бібліограф Тетяна Марчук. – Книжкова експозиція розпочинається з праць Сократа, його учнів та інших античних філософів. Потім представлена персоналіями, іменами філософів ХVIII–ХІХ століття. Також в експозиції розміщені сучасні книги, зокрема розкішні видання Конфуція у шкіряній обкладинці і міні-видання із серії видатних філософів, серед яких і наш Григорій Сковорода. Таку виставку ми презентуємо для Всесвітнього дня філософії вперше. Тобто вінничани і гості міста мають унікальну можливість оглянути книги, яким по сто, двісті і більше років».

Більшість видань, які представлені на виставці, потрапили у фонди «Тімірязєвки» з приватних бібліотек подільської знаті, окремі з них навіть мають власницькі підписи. Частина презентованих видань надійшла з Немирівської гімназії та Вінницького реального училища. Тому виставка буде цікавою як для тих, хто любить і вивчає філософію, так і для цінителів та дослідників історії рідною краю.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора