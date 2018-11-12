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Україна і США обговорили спільну протидію Nord Stream 2

12 листопада, 2018 - 20:29
Фото Getty/Sean Gallup

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з американською делегацією на чолі з міністром енергетики США Ріком Перрі співпрацю в енергетичній галузі та питання протидії реалізації проекту "Північний потік-2".

Про це повідомляється на Урядовому порталі

"У понеділок, 12 листопада, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з американською делегацією на чолі з міністром енергетики США Ріком Перрі. Під час зустрічі міністрами обговорені питання українсько-американського співробітництва в енергетичній сфері, зокрема, посилення енергетичної незалежності України", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що було домовлено і надалі протидіяти спільними зусиллями реалізації проекту "Північний потік-2", який підриває європейську енергетичну безпеку та стабільність.

Також, згідно з повідомленням, за результатами переговорів з Перрі було підписано спільну Декларацію стосовно намірів продовжити на наступні п’ять років дію Угоди між урядом України і урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних атомних об'єктів в Україні.

Джерело: День

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