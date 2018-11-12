Україна ініціює засудження "виборів" в ОРДЛО на засіданні Ради Європи

Україна ініціює обговорення і засудження фейкових "виборів" на окупованому Донбасі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться у середу.

Про це повідомив представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Тwitter.

Цієї середи у Страсбурзі відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи. Україна ініціює обговорення і засудження фейкових виборів на окупованому Донбасі. Не маю сумнівів, що цей черговий російський цирк не здобуде ані симпатії, ані визнання.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2018

"Україна ініціює обговорення і засудження фейкових виборів на окупованому Донбасі. Не маю сумнівів, що цей черговий російський цирк не здобуде ані симпатії, ані визнання", - йдеться в повідомленні.