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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Україна ініціює засудження "виборів" в ОРДЛО на засіданні Ради Європи

12 листопада, 2018 - 13:55
Фото: consilium.europa.eu

Україна ініціює обговорення і засудження фейкових "виборів" на окупованому Донбасі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться у середу.

Про це повідомив представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Тwitter.

Цієї середи у Страсбурзі відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи. Україна ініціює обговорення і засудження фейкових виборів на окупованому Донбасі. Не маю сумнівів, що цей черговий російський цирк не здобуде ані симпатії, ані визнання.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2018

"Україна ініціює обговорення і засудження фейкових виборів на окупованому Донбасі. Не маю сумнівів, що цей черговий російський цирк не здобуде ані симпатії, ані визнання", - йдеться в повідомленні.

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