Українські школярі здобули 4 медалі на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики

Команда українських учнів та випускників шкіл здобула 4 нагороди - 2 срібні та 2 бронзові - на Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики. Вона завершилася 11 листопада 2018 року, у Пекіні (Китайська Народна Республіка).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України на офіційному сайті.

Загалом за перемогу боролися близько 200 учасників з 39 країн світу.

Учні та студенти доводили знання з профільних дисциплін у кількох турах: теоретичний, практичний, спостереження за зоряним небом та командний.

За результатами змагань учасники української збірної вибороли такі медалі:

“срібло” - Іван Рідкокаша, випускник КЗ “Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області”;

“срібло” - Назарій Фортуна, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка;

“бронза” - Павло Гілей, учень 11 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка;

“бронза” - Максим Рябоконь, випускник Ліцею № 142 м. Києва.

До складу команди також увійшов випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату Львівського національного університету ім. Івана Франка Данило Сагайдак. Він отримав почесну грамоту від організаторів олімпіади.

Міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics,IOAA) відбувається щорічно. Країна-учасниця представляє одну команду (не більше 5 учнів чи студентів). Переможці олімпіади визначаються в індивідуальній першості та нагороджуються золотими, срібними та бронзовими медалями, а також відзначаються похвальними грамотами та призами в окремих номінаціях, які встановлює країна-господар олімпіади.