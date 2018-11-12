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"Укрзалізниця" офіційно віддала вантажні вагони в управління новій компанії

12 листопада, 2018 - 22:26
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Державна Укрзалізниця створила нову дочірню компанію - УЗ Карго Вагон (UZ Cargo Wagon LLC), яка буде оператором парку вантажних вагонів.

Про це свідчить інформація в Єдиному держреєстрі юридичних і фізосіб-підприємців, передає Інтерфакс-Україна.

Нова компанія зареєстрована 6 листопада 2018 року зі статутним капіталом 1 млн грн. Єдиний засновник - Укрзалізниця.

Керівником компанії призначений заступник директора філії Центр транспортної логістики Укрзалізниці Андрій Мірошніков.

Серед акредитованих видів діяльності UZ Cargo Wagon - вантажні залізничні перевезення, складське господарство, транспортна обробка вантажів; ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" підписала угоду з ЄБРР на $150 млн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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