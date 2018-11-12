USAID повідомили, що довіра українців до судів зросла з 5 до 16%

Українці, які брали участь у судових засіданнях, удвічі більше довіряють судам, ніж пасивні споживачі новин.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадян щодо незалежності та підзвітності судової влади та сприйняття судової реформи, а також “Опитування професійних юристів – учасників судових проваджень, що не є суддями або працівниками апарату суду”, що провела у вересні 2018 року Програма USAID "Нове правосуддя", передає Укрінформ.

У результатах опитування, зокрема, йдеться, що довіра населення, яке основну частину інформації щодо судової реформи та судів бере з телебачення (90%), за останні чотири роки збільшилась у 3,2 раза. Так, у 2015 році вона становила 5% та протягом чотирьох років мала тенденцію до збільшення і у 2018 році становить 16%, а за показником "євробарометр" 20%.

Водночас, за даними опитування, довіра українців, які були учасниками судових засідань, збільшилась протягом чотирьох років у два рази - з 16% у 2015 році до 34% у 2018 році. Експерти зауважили, що цей показник удвічі перевищує рівень довіри населення, що є пасивними споживачами новин про суди.

Також зазначається, що частка довіри юристів до судової влади у 2017 році становила 38%, тоді як у 2018 році цей показник збільшився на 3% - до 41%.

Як свідчить опитування, ключовими факторами збільшення довіри до судової влади є комунікація судової влади з громадськістю, задоволеність учасників судових проваджень роботою суду та загальна пряма кореляція з довірою до інших гілок влади.

Опитуванням USAID було охоплено адвокатів та прокурорів, що є учасниками судових проваджень, але не є працівниками судової системи, а також представників установ судової експертизи, слідчих МВС та інших органів. Опитування проводили у вересні 2018 року шляхом персональних інтерв’ю 400 осіб у містах України з населенням у понад 50 тисяч. Опитуванням також було охоплено 2478 громадян у всіх регіонах України, окрім Криму, непідконтрольних уряду територій та зони проведення операції Об’єднаних сил. Дослідження проводили з 12 вересня по 1 жовтня 2018 року.