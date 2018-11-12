В Австрії реформують контррозвідку

В рамках реформи Федерального відомства із захисту конституції та боротьбі з тероризмом (BVT) створять окремий структурний підрозділ та наберуть 100 додаткових співробітників.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier, передає Укрінформ.

"Як йдеться у внутрішньому документі щодо реформи BVT, міністр внутрішніх справ Герберт Кікль (FPO) має намір збільшити відомство із захисту конституції на 100 осіб та створити новий структурний підрозділ", - йдеться у статті.

Зазначається, що попередні повідомлення про те, що працівники BVT, які займаються розслідуванням кримінальних злочинів в сфері захисту державності, будуть передані до федерального відомства кримінальної поліції, не підтвердилися. Натомість у службі буде створений окремий підрозділ, куди увійдуть співробітники з різних відділів , а також будуть набрані нові. Також буде створена низка нових керівних посад. Реформа, зокрема, зачепить відділ, який займається тероризмом та екстремізмом. Набір в новий підрозділ відбуватиметься шляхом конкурсного відбору.

Як пише Kurier, існують побоювання, що міністр внутрішніх справ Кікль, призначений на посаду від правопопулістської партії FPO, в своїх планах реформи BVT має намір призначити лояльних собі людей на керівні посади в контррозвідці та "відфільтрувати" деякі старі кадри.

В австрійській опозиції вже заявили про обурення щодо намірів очільника МВС.

"Вони роблять де-факто секретну службу в секретній службі – з людьми, яких самі обирають. Це буде очевидно певна FPO-розвідувальна служба", - заявив Ян Крайнер від опозиційної "Соціал-демократичної партії Австрії".

Як повідомлялося, у понеділок стало відомо, що в Австрії затримали 70-річного колишнього полковника австрійської армії, який з 1990-х років і до 2018 року шпигував для російської військової розвідки (ГРУ).

Згідно з інформацією австрійських ЗМІ, полковник вийшов на пенсію близько 5 років тому, однак продовжував працювати на росіян. Наразі триває розслідування, обвинувачений у шпигунстві вже визнав свою провину.