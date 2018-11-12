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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Внаслідок зіткнень у Ємені загинули 149 людей

12 листопада, 2018 - 11:24
Фото Reuters

В єменському портовому місті Ходейда за останню добу загинуло 149 осіб внаслідок зіткнень між урядовими військами і повстанцами-хуситами.  Про це повідомляє AFP з посиланням на медиків і військових.

"Щонайменше 149 осіб, включаючи цивільних осіб, було вбито протягом 24 годин після зіткнень між лоялістами уряду і повстанцями у гарячій точці Ємену, місті Хейдеда", - йдеться у повідомленні.

За словами джерел видання, боротьба за контроль над містом Ходейда у неділю перекинулася на житлові вулиці на тлі запеклого опору повстанців-хуситів урядовим силам, підтримуваним Саудівською Аравією.

Групи допомоги побоюються за безпеку майже 600 000 людей, які проживають у Ходейді, і мільйонів інших людей, чиє життя залежить від роботи порту, через який до Ємену прибуває гуманітарна допомога.

Як відомо, портове місто Ходейда підконтрольне підтримуваним Іраном повстанцам-хуситам з 2014 року.

Джерело: Укрінформ

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