"Вибори" в ОРДЛО не мають жодного юридичного значення, - ЦВК України

Центральна виборча комісія України зазначає, що "вибори", проведені 11 листопада на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, є нелегітимними, оскільки організовані та проведені у порушення норм Конституції України та виборчого законодавства, усупереч нормам і принципам міжнародного права.

"У результаті зазначені "вибори" не породжують будь-якого легітимного результату, тобто не мають жодних правових наслідків", - йдеться в повідомленні відділу взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК, оприлюдненому в понеділок вранці на офіційному cайті.

Як наслідок, український Центрвиборчком категорично заперечує наявність будь-якого юридичного значення цих незаконних та маніпулятивних "виборів".

"Комісія наголошує, що лише проведення виборів у повній відповідності з українським законодавством та стандартами ОБСЄ із забезпеченням відповідного міжнародного спостереження є запорукою правового результату виборчого процесу", - йдеться в повідомленні.