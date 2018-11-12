ЄС може розглянути запровадження нових санкцій проти РФ через проведення "виборів" в ОРДЛО

Рада міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться 19 листопада, може розглянути запровадження нових санкцій проти РФ у зв’язку із проведенням 11 листопада так званих виборів на окупованих територіях Донбасу.

Таку ймовірність не виключила речник Єврокомісії Майа Косьянчич під час брифінгу у понеділок, 12 листопада.

"Ми дуже чітко висловили нашу позицію щодо цих "виборів" напередодні, що вони є нелегальними та протизаконними, що в силу відразу кількох факторів їх проведення порушує низку міжнародних домовленостей. Щодо того, чи буде питання подальших санкцій (проти Росії) підніматися під час Ради міністрів ЄС наступного тижня, я не можу сказати, адже це прерогатива Ради ЄС. Українське питання включене у формальний порядок денний цієї зустрічі, тож, безумовно, міністри можуть розглянути це питання (щодо санкцій), цього не можна виключати", - зазначила речник Єврокомісії.

Косьянчич ще раз наголосила на тому, що Євросоюз має чітку позицію на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, і не визнає результати так званих виборів, проведених 11 листопада в регіонах Донбасу, які знаходяться поза контролем українського уряду.

Нагадаємо, світ рішуче засудив проведення на окупованих територіях Донбасу фейкових виборів 11 листопада. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко за результатами робочого візиту до Парижа 10-11 листопада та проведених зустрічей із багатьма главами держав та урядів.