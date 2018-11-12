ЄС посилює тиск на Британію на тлі прогресу у переговорах щодо Brexit

Партнери Великої Британії з Європейського Союзу в понеділок посилюють політичний тиск на прем'єр-міністра Терезу Мей на тлі певного прогресу у переговорах щодо Brexit. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Associated Press.

Сполучене Королівство залишає ЄС 29 березня, проте угода про вихід має бути досягнута у найближчі тижні для того, щоб до березня її встигли схвалити британський та Європейський парламенти.

"М'яч – на полі Британії. Це питання політичного рішення Британії", - сказала журналістам у Брюсселі міністр у справах ЄС Франції Наталі Луазо перед початком переговорів зі своїми європейськими колегами.

Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс погодився, що ЄС "чекає новин з Лондона". "У нас є час, але не так багато", - додав він.

Основним каменем спотикання для укладення угоди між Лондоном та Брюсселем є питання проходження товарів через кордон між членом ЄС Ірландію і Північною Ірландією, яка у складі Британії вийде з блоку.

Всі сторони зобов'язалися уникнути "жорсткого кордону" з дороговартісними і трудомісткими прикордонними перевірками, які можуть зашкодити бізнесу.

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє прозвітує міністрам щодо прогресу на переговорах. Його сигнал є вирішальним для того, щоб скликати саміт ЄС та затвердити угоду.