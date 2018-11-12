З Меджлісу пропонують виключати за співпрацю з владою РФ, - Джемілєв

На конференції делегатів Курултаю кримськотатарського народу VI скликання, яка відбувається 12 листопада в Києві, запропонували виключати з Меджлісу кримськотатарського народу його «окремих членів», які співпрацюють з російською владою Криму, заявив лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

При цьому Джемілєв не назвав конкретних імен і не уточнив, скільки всього таких кандидатів на виключення з Меджлісу кримськотатарського народу, повідомляє Крим.Реалії.

«Деякі делегати наполягають на тому, щоб провести голосування про виключення членів Меджлісу, які зрадили свій народ і державу. На їхнє місце пропонується вибрати нових членів. Інші делегати Курултаю вважають, що на зрадників в рядах Меджлісу просто можна не звертати уваги. Щоб вигнати членів Меджлісу, потрібен кворум делегатів. У нас приблизно 100 делегатів сьогодні зібралося – для кворуму цього недостатньо. Я думаю, після дискусії ми прийдемо до вирішення цього питання », – заявив Джемілєв.

За його словами, Курултай і Меджліс – єдині легітимні представницькі органи на території анексованого Криму «не тільки кримських татар, а й усіх жителів півострова, які не зрадили Україну».

«Відповідальність на делегатах – не тільки перед кримськими татарами, а й перед усіма кримчанами, які зберегли вірність Україні», – зазначив Джемілєв.

Меджліс кримськотатарського народу був заборонений на території Росії й анексованого Криму 26 квітня 2016 року рішенням підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії, проте 29 вересня 2016 року її відхилили.

19 квітня 2017 року Міжнародний суд виніс проміжну ухвалу за позовом України проти Росії. Суд у Гаазі не підтримав вимоги Києва щодо тимчасових заходів проти Росії в рамках Конвенції стосовно заборони фінансування тероризму. Проте Москву зобов’язали припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс та навчання українською мовою в анексованому Криму.

Нагадаємо, сьогодні Курултай кримськотатарського народу вперше відбувається за межами півострова. Конференція Курултаю кримськотатарського народу VI скликання за участю близько 200 делегатівпроходить у Києві.