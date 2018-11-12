З єдиного у світі приватного космодрому здійснили перший комерційний запуск

Американська приватна космічна компанія Rocket Lab вперше запустила на орбіту комерційну ракету. Вранці в неділю, 11 листопада, з єдиного в світі приватного космодрому на острові Махія в Новій Зеландії був здійснений запуск надлегкої ракети-носія Electron.

Вона вивела на орбіту на комерційній основі шість невеликих супутників, повідомляє Deutsche Welle.

Місія, яка отримала назву "It's Business Time" ( "Прийшов час бізнесу"), кілька разів відкладалася через технічні і метеорологічних проблем. На грудень намічений наступний запуск компанії Rocket Lab на замовлення американського космічного відомства NASA.