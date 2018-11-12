За добу бойовики 7 разів обстріляли позиції наших військ

У неділю ситуація в зоні ООС залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Про це повідомляє у Фейсбуці прес-центр штабу ООС.

“Окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами – не зафіксовано. Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське Тарамчук та Водяне”, - йдеться у повідомленні.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Новотошківського. Під час першого обстрілу ворог застосував гранатомети, а у другому випадку – озброєння бойових машин піхоти.

Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Поточної доби, ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару.

За даними розвідки, 11 листопада двох російських окупантів було знищено, ще двох - поранено.