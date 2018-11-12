Збірна України здобула 20 медалей на чемпіонаті Європи з танців на візках “World Para Dance Sport”, що відбувся у місті Ломянки поблизу Варшави.

Про це передає прес-служба посольства України у Польщі на офіційному сaйті.

В активі наших спортсменів 13 “золотих”, 5 “срібних” і 2 бронзові медалі.

Україну на чемпіонаті представляли 17 танцюристів, зокрема, Олена Чинка, Ілона Слуговіна, Олександр Онищенко, Володимир та Сніжанна Керничні, Вероніка Падченко та Валерій Бевзюк, Олена Данкевич та Іван Заміга, Іван Сівак, Андрій Товстий.

Зазначено, що загалом на чемпіонаті у Польщі за “золото” змагалися понад 100 танцюристів (у т.ч. 70 танцюристів на візках) із 16 країн Європи.