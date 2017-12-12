Адміністрація Трампа може змиритися з правлінням Асада до 2021 року

Адміністрація Трампа готова погодитися з продовженням правлінням президента Башара Асада до наступних запланованих президентських виборів в Сирії в 2021 році. Таке рішення чиновників скасовує попередню позицію адміністрації Трампа про те, що Асад повинен піти у відставку в рамках мирного процесу, пише The New Yorker.

Напередодні держсекретар США Рекс Тіллерсон під час візиту на Близький Схід сказав: «Сполучені Штати хочуть бачити Сирію цілою і неподільною, без будь-якої ролі в її політиці уряду Башара Асада. Він сказав журналістам, що «царювання родини Асадів добігає кінця. Єдина проблема полягає в тому, як це має статися».

У Білому домі також допускають, що нинішній сирійський лідер знову може перемогти на виборах.