Анджеліна Джолі написала про Україну у матеріалі про насильство під час війни

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі написала про Україну у матеріалі, в якому розповідає про насильство у зонах бойових дій. Статтю акторка опублікувала у The Guardian.

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі разом із генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом написала статтю для видання. У ній акторка розповіла, що Організація має важелі впливу, які допоможуть припинити насильство над жінками та гендерну нерівність.

У тексті вона згадала і про Україну.

"Незважаючи на те, що насильство заборонено міжнародним правом, сексуальне насильство й надалі використовується як тактика війни в численних конфліктах від М'янми до України і від Сирії до Сомалі. Це і масове, і групове зґвалтування, і сексуальне рабство, і зґвалтування як форма катувань, етнічних чисток та тероризму. Це пояснює, чому бути жінкою на війні небезпечніше, ніж солдатом", - написала Анджеліна Джолі.

Нагадаємо, премію "Правозахисного порядку денного" за особистий внесок у захист прав людини в Україні отримали журналістка і співкоординаторка "Медійної ініціативи за права людини" та колишній заступник головного редактора "Дня" Марія Томак та Олена Розвадовська, активістка, що працює із дітьми у зоні конфлікту на Донбасі.