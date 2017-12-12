Через вибух в Австрії без газу залишилися Італія, Угорщина та Словенія

У вівторок, 12 грудня, австрійському муніципалітеті Вайден-ад-Марх у комуні Баумгартен стався вибух на найбільшій газовій станції країни, що перекачує газ з Росії. Про це повідомляє австрійське видання Kurier.

За даними видання, внаслідок вибуху загинула одна людина, ще 18 зазнали поранень. При цьому п'ятеро з постраждалих мають серйозні опіки. Остаточну кількість постраждалих поки ще не встановили.

Вибух стався в західній частині комплексу, пошкоджено шість господарських споруд.Автомогбілі на території станції ймовірно згоріли. Територія станції перекрита, на місці працюють пожежні та рятувальники. Стовбур диму від пожежі було видно аж з Відня.

У МВС країни наразі виключають версію про теракт, заявляючи про ймовірний технічний збій.

Через цю станцію газ із Росії та Норвегії переміщується до інших країн, зокрема до Італії. Через вибух італійський газотранспортний оператор Snam Rete Gas знизив оцінку надходження газу з (фізично це тільки російський газ) з 113,5 млн кубометрів до 14 млн кубометрів.

Водночас у прес-службі НАК "Нафтогаз України" виданню "Інтерфакс-Україна" повідомили, що вибух не вплине на забезпечення газом українських споживачів.

"Вибух на газоперекачувальній станції Баумгартен не вплине на забезпечення газом українських споживачів. Цього року ми закачали в українські газосховища значні обсяги, на 15% більше, ніж минулого року. Тобто, навіть за умови тимчасового припинення або обмеження поставок газу з європейського напрямку, ми маємо можливість збільшити відбір газу з ПСГ для українських споживачів", - заявив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Агентство Bloomberg із посиланням на австрійський регулятор E-Control повідомляє про призупинення постачання газу також до Угорщини та Словенії.

Нагадаємо, у результаті вибуху на газорозподільній станції нафтогазової компанії OMV в Австрії одна людина загинула і 18 отримали поранення.