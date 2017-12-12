Цього року зростання глобальної економіки склало 3 відсотки, - ООН

У 2017 році зростання глобальної економіки склало 3 відсотки, йдеться у щорічній доповіді ООН від 11 грудня. Це рекордний показник за період після 2011 року, чому сприяло стійке зростання в декількох розвинутих країнах, а також вихід з рецесії Аргентини, Бразилії, Нігерії та Росії. У найближчі два роки, очікують експерти, світова економіка буде рости такими ж темпами.

Підйом також підкріплюється пожвавленням світової торгівлі і поліпшенням інвестиційних умов, передає Радіо Свобода.

Як вважають в ООН, зростання світової економіки створює можливості для вирішення довгострокових проблем, зокрема, зміни клімату, ліквідації соціальної нерівності і усунення інституційних перешкод на шляху розвитку.

Заступник генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Лю Чженьмін назвав зростання «довгоочікуваною ознакою більш здорової економіки», але попередив, що це «може принести екологічні витрати», зокрема, зростання викидів парникових газів, які були протягом декількох років не надто масштабними через послаблення глобальної економіки.

У доповіді ООН йдеться, що економіка країн Центральної Азії буде рости швидше, ніж в інших країнах СНД. Рівень інфляції в цих країнах в 2017 році варіювався від практично нульового у Вірменії до двозначних показників зростання цін в Україні та Азербайджані. У Росії зниження цін на продовольство зменшило інфляцію до рекордно низького рівня.

«У 2017 році Східна і Південна Азія становили майже половину глобального зростання, оскільки обидва регіони продовжують стрімко розвиватися… Тільки китайська економіка сприяла приблизно третині глобального зростання протягом року», – йдеться в повідомленні.

Економіки, що розвиваються, як і раніше, є основними рушійними силами глобального зростання, наголосили в ООН.