Доба в зоні АТО: 22 порушення режиму тиші, жоден воїн ЗСУ не постраждав - штаб

За минулу добу зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ. Внаслідок обстрілів противника жоден український захисник не постраждав.

Минула доба у районі проведення АТО характеризується загальним зменшенням кількості обстрілів. Однак на деяких ділянках лінії зіткнення зафіксовано збільшення інтенсивності обстрілів зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями, особливо у вечірній та нічний час, повідомляють у Міноборони.

На Луганському напрямку із настанням темної пори доби ворог активізувався поблизу населеного пункту Луганське. Тут, починаючи з 21.00 і майже до опівночі, він кожні дві хвилини вів вогонь з мінометів калібру 120 і 82-мм по оборонних укріпленнях українських захисників та випустив загалом майже сто мін. Також із мінометів противник обстрілював оборонців Лозового, Кримського і Зайцевого. Неподалік Троїцького та Новоолександрівки окупанти здійснювали прицільні обстріли українських опорних пунктів із БМП та піхотного озброєння.

На Донецькому напрямку увечері зі 120-мм мінометів загарбники вели вогонь поблизу Водяного, а з тієї ж зброї 82-го калібру — поряд з Березовим. Біля Богданівки російські найманці порушували перемир’я із озброєння БМП та стрілецької зброї.

З метою придушення вогневої активності противника, у випадках, коли обстріли становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, військовослужбовці Збройних Сил України відкривали по ворогу прицільний вогонь із незабороненої Мінськими угодами зброї.