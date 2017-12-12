Димінському повідомили про підозру через ДТП на Львівщині

Власнику ФК "Карпати" Петру Димінському, автомобіль якого став учасником ДТП 18 серпня поблизу села Ямельня у Львівській області, і в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла, повідомлено про підозру.

Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції України.

"ДТП сталася 18 серпні цього року у районі с.Ямельня на автодорозі Львів-Краківець. Тоді зіткнулися автомобілі "Мерседес" і "Опель". У результаті ДТП загинула 31-річна мешканка Львівщини, водій "Опеля". На місці події водієм автомобіля-винуватця ДТП представився інший чоловік (охоронець Димінського — ред.). Проте слідчі після призначення низки необхідних процесуальних дій встановили відсутність факту керування автомобілем тим чоловіком, який спочатку назвався водієм "Мерседеса". Натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем "Мерседес" керувала інша особа (сам Димінський — ред.). У зв’язку з цим 7 грудня слідчі повідомили цьому громадянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

"Зараз тривають заходи зі встановлення місцезнаходження цього громадянина та виклику його до слідчих. У разі неприбуття підозрюваного йому буде обрано запобіжний захід та організовано заходи з його розшуку", - уточнюється у повідомленні.

Нагадаємо, 18 серпня поблизу села Ямельня у Львівській області автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла. Тоді провину за аварію взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Його було взято під варту, проте згодом суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває за межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.