Гірниче управління німецького Штральзунда дозволило будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Гірниче управління німецького міста Штральзунд дозволило будівництво газопроводу "Північний потік-2", повідомляє у вівторок, 12 грудня, інформагенція dpa. Йдеться про дозвіл на будівництво на частині континентального шельфу Німеччини, уточнює агентство. Міністерство енергетики землі Мекленбург-Передня Померанія підтвердило цю інформацію, заявивши, що дозвіл ухвалено 2 листопада.

Представник компанії Nord Stream 2, що реалізує проект газопроводу "Північний потік-2", назвав його першим кроком на шляху до отримання загального дозволу Німеччини.

Nord Stream 2, єдиним акціонером якої є "Газпром", має намір почати будівництво вже в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Проти реалізації цього проекту активно виступають в Україні, Польщі та в низці інших країн. Серйозні питання до "Північного потоку-2" залишаються і у Єврокомісії.