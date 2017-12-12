Google запустила 3 експериментальні додатки для фото та відеозйомки

Компанія Google випустила три нові експериментальні програми для любителів фото- та і відеозйомки: Storyboard, Selfissimo!, і Scrubbies.

Про це пише The Verge.

"Google вирішила протестувати більше експериментальних функцій, щоб побачити реакцію користувачів", - зазначили розробники додатків.

Перший додаток Storyboard доступний тільки під рідну операційну систему корпорації, і дозволяє створювати своєрідні комікси з відео. Подібна функція була реалізована в відомому додатку Prisma для фотографій.

Для процесу використовується нейромережа, а додаток Storyboard не просто стилізує відео під малюнки, а ще й автоматично обирає цікаві кадри з ваших відео, а потім видає на одному аркуші, використовуючи один з шести візуальних стилів.

Завантажити додаток можна в Google Play.

Додаток Scrubbies поки що доступний лише на iOS. Очікується, що трійка додатків стануть "першопрохідцями" з цілої серії подібних експериментальних рішень.