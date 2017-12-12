ГПУ назбирала достатньо доказів на "браслет" для Саакашвілі, - Луценко

Генпрокурор не згоден із рішенням судів у справах щодо екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі і колишнього ректора університету державної податкової служби Петра Мельника. Про це він заявив на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, раніше в одному суді на Київщині суд не визнав вини одіозного ректора Мельника, який за показами свідків, за рішенням Вищого господарського суду незаконно відчужував 4 тисячі квадратних метрів приміщень, що належать ВНЗ, на користь своєї дружини. Ще в одному суді суд не підтримав клопотання про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту людині, котра відмовляється співпрацювати із слідством і обгрунтовано документально підозрюється у співпраці з членами злочинної організації Януковича - Курченка (Саакашвілі - ред.) та права рука якої перебуває під арештом, тобто Северіон Дангадзе, і викритий на отриманні сотень тисяч доларів та євро для організації перевороту в Києві. Я не згоден з рішенням і щодо Сааакашвілі, і щодо Мельника. Вважаю, що ми надали достатньо доказів, необхідних для ухвалення рішень в одному випадку про домашній арешт, в іншому - засудження за корупцію та розкрадання державного майна", - сказав Луценко.

Він наголосив, що "далі будуть апеляційні суди".

"Ми впевнені, що в апеляції ми наведемо достатні докази і щодо Мельника, і щодо Саакашвілі", - додав генпрокурор.