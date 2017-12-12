ГПУ подасть апеляцію на рішення суду щодо Саакашвілі, - Луценко

Генеральна прокуратура України оскаржить рішення Печерського районного суду Києва не застосовувати щодо лідера політичної партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії, Міхеіла Саакашвілі, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це в ефірі телеканалу ICTV ввечері у понеділок, 11 грудня, сказав генпрокурор України Юрій Луценко. "Ми будемо подавати апеляцію", - заявив він. Луценко також додав, що у ГПУ достатньо доказів провини Саакашвілі і є готовність її довести.

Окрім того, за його словами, ГПУ готова залучити іноземних експертів із Федерального бюро розслідувань США і британського Скотланд-Ярду до проведення експертизи записів, на яких, за твердженням Луценка, зафіксовані телефонні переговори Саакашвілі з наближеним до колишнього українського президента Віктора Януковича бізнесменом Сергієм Курченком.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва у понеділок, 11 грудня, постановив звільнити з-під варти Саакашвілі та не задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі. Політику інкримінували частину другу статті 256 Кримінального кодексу - сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності.

Минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Саакашвілі в отриманні коштів бізнесмена з оточення екс-президента України Віктора Януковича Сергія Курченка на його діяльність в Україні. Саакашвілі всі звинувачення заперечив і заявив про фальсифікацію запису відповідних телефонних розмов.