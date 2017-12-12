ГПУ викликала Саакашвілі до допит

Генпрокуратура викликала на допит як підозрюваного екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на 9:30 ранку 18 грудня у кримінальному провадженні за ознаками вчинення низки кримінальних злочинів. Повістку про виклик на допит оприлюднено на сайті ГПУ.

Саакашвілі повинен з'явитися на вул. Різницьку, 13/15 до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - заступника начальника управління з особливо важливих справ - начальника відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Я. В.

Прокурор допитає політика у кримінальному провадженні №42017000000004873 від 4.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко 5 грудня заявив, що організовані Саакашвілі протести під будівлею Верховної Ради було профінансовано соратниками екс-президента Віктора Януковича. Луценко назвав зокрема ім'я олігарха Сергія Курченка, оприлюднивши аудіозапис, де соратник Саакашвілі розмовляє з довіреною особою олігарха. Екс-глава Одеської ОДА назвав ці звинувачення "фейком". Того ж дня правоохоронці спробували затримати Саакашвілі, силовики приїхали з обшуком до нього в квартиру, однак політик вибіг на дах, звідки не спускався кілька годин. Після Саакашвілі зняли з даху і посадили в автобус СБУ, звідки натовп прихильників політика його звільнив.

Саакашвілі затримали 8 грудня пізно ввечері і доставили до ізолятора тимчасового тримання СБУ. Йому інкриміновано частину 2 статті 256 Кримінального кодексу (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності), яка передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Політик оголосив безстрокове голодування.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі у застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі.

У свою чергу, генпрокурор України Юрій Луценко сказав, що ГПУ оскаржить рішення Печерського районного суду Києва не застосовувати щодо лідера політичної партії "Рух нових сил", екс-президента Грузії, Міхеіла Саакашвілі, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.