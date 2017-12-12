ХАМАС запустив ракету із Сектору Гази, Ізраїль завдав удару у відповідь

Ізраїль у понеділок, 11 грудня, заявив, що палестинські бойовики з території Сектору Гази здійснили ракетний удар по ізраїльській території. Як повідомив у Twitter речник ізраїльських сил оборони, ракети були спрямовані по південній частині Ізраїлю.

"У відповідь на ракетний обстріл, танки Армії оборони Ізраїлю та ізраїльські повітряні сили націлилися на терористичні пости ХАМАС на півдні Сектору Гази", - йдеться у повідомленні.

Палестинські ЗМІ також повідомляють, що ізраїльські повітряні сили завдали удару по середземноморському узбережжю.

Нагадаємо, на минулих вихідних авіаудари ізраїльської армії по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази призвели до загибелі двох осіб та поранення ще 14-ти, серед яких жінки і діти. Авіаційні удари стали відповіддю на кілька ракет, випущених по південних ізраїльських територіях.

Протести й заворушення серед палестинців були спричинені тим, що президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. ХАМАС назвав це рішення "оголошенням війни" та закликав до нової інтифади (повстання) проти Ізраїлю.