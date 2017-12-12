Іран виконує умови угоди щодо ядерної програми, - Гутерріш

Іран виконує умови угоди щодо ядерної програми, йдеться в доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, підготовленого для Радбезу ООН. Про це повідомляє DW.

Позиція президента США Дональда Трампа викликає значну невизначеність щодо майбутнього цієї угоди, сказано в документі. Але Гутерріш висловив упевненість в тому, що Трамп буде підтримувати досягнуті раніше домовленості.

Трамп, на відміну від інших лідерів, відмовляється визнавати, що Тегеран дотримується договір щодо іранської атомної програми. Президент США дав Конгресу 60 днів для ухвалення рішення про відновлення економічних санкцій проти Тегерана, які були скасовані в період президентства Барака Обами. Строк для прийняття рішення закінчується 12 грудня.

Угода щодо ядерної програми передбачає виконання Тегераном низки кроків, спрямованих на обмеження своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій і однобічних обмежувальних заходів, введених США та ЄС.