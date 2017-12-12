Країни ЄС не переводитимуть посольств до Єрусалима, - Могеріні

Європейський Союз висловлює серйозну стурбованість з приводу оголошення президентом Сполучених Штатів рішення щодо визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Це може негативно вплинути перспективу миру в регіоні. Позиція ЄС залишається незмінною. Прагнення обох сторін повинні бути виконані, і шлях повинен бути досягнутий шляхом переговорів щодо врегулювання статусу Єрусалима як майбутньої столиці обох держав, повідомляє прес-служба Європейської служби зовнішніх справ.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що країни-члени Європейського Союзу не перенесуть свої посольства в Єрусалим.

"Я знаю, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху кілька разів згадував, що він очікує, що інші послідують за рішенням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа перемістити посольство в Єрусалим. Він може зберегти свої очікування для інших, тому що з боку держав-членів Європейського Союзу цього кроку не буде", - заявила Ф.Могеріні, пише УНН.

Вона зазначила, що "єдине реалістичне вирішення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною засноване на принципі двох держав з Єрусалимом як столицею і Держави Ізраїль, і Держави Палестини".

Нагадаємо, Нетаньяху сподівається, що в Європі визнають Єрусалим.