Китай готовий підтримувати СОТ у процесі глобалізації

Китайська Народна Республіка готова надавати всебічну підтримку Світовій організації торгівлі в процесі глобалізації та інтеграції менш розвинутих країн в світову економічну мережу.

Про це заявив міністр комерції Китайської Народної Республіки Чжун Шан під час 11 сесії міністрів СОТ, повідомляє Сіньхуа.

«Китай готовий співпрацювати з членами СОТ, роблячи процес глобалізації більш відкритим, інклюзивним, збалансованим та безпрограшним для всіх”, - підкреслив Чжун Шан.

За його словами, КНР готова допомагати членам СОТ імплементувати домовленості і підтримувати менш розвинуті країни в процесі інтеграції в міжнародну систему торгівлі.

Міністр наголосив, що один з основних принципів СОТ – це безпека економічної глобалізації, а Китай «завжди залишатиметься захисником багатосторонньої торговельної системи».

Повідомляється, що 9 грудня 2017 року Китай та СОТ підписали меморандум про порозуміння з секретаріатом СОТ у реалізації 7 фази «Програми Китаю». Програма була ініційована в 2011 році і направлена на допомогу менш розвинутим країнам в процесі інтеграції в глобальну економічну мережу, посилюючи їх позицію в СОТ. Також в рамках програми Китай допомогає долучитися до організації країнам, які не є членами СОТ.